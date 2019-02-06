Он также отметил, что у Центрального банка есть все инструменты для работы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о девальвации рубля, отметил, что макроэкономически все стабильно, бывают колебания, которые во многом провоцируются спекулянтами.

«Макроэкономически все стабильно, бывают колебания, которые во многом провоцируются спекулянтами», — сказал Песков на форуме «Медиадень».

Он также отметил, что у Центрального банка есть все инструменты для работы.

За 2018 год российская валюта потеряла к доллару примерно 20%, а к евро — 14% (по сравнению с данными Московской биржи на 26 декабря 2018-го). Ослабление рубля наблюдалось в апреле, августе и начале сентября, а также в декабре. Среди ключевых факторов, которые будут влиять на динамику нацвалюты, — санкции, цены на нефть и политика Банка России по закупкам валюты, отмечали аналитики.