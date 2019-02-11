Агентство по страхованию вкладов с 12 февраля начинает выплату страхового возмещения вкладчикам нижегородского Радиотехбанка, чья лицензия была отозвана 31 января 2019 года. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 2,5 млрд рублей могут обратиться порядка 6,4 тыс. вкладчиков, в том числе 370 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, могут претендовать на 55 млн рублей страховки, а 680 вкладчиков-юрлиц — на 169 млн. Страховое возмещение будет выплачиваться в четырех субъектах РФ, в том числе в Нижегородской области — в сумме 2,4 млрд рублей (6 тыс. вкладчиков).

Прием заявлений от вкладчиков и сами выплаты будут осуществляться через Россельхозбанк и Сбербанк. Распределение вкладчиков по банкам-агентам произведено в зависимости от места жительства и категории вкладчика.

Так, во всех регионах, кроме Балахны Нижегородской области, страховку вкладчикам всех категорий будет выплачивать Россельхозбанк. В Балахне он рассчитается с юридическими лицами, отнесенными в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям. Выплаты физическим лицам в Балахне, включая ИП, произведет Сбербанк. Полный список доступных для выплат отделений банков-агентов приведен на сайте АСВ, где с 12 февраля также можно будет воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» .

Радиотехбанк лишен лицензии Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

По закону выплата возмещения осуществляется до дня завершения ликвидационных процедур в отношении рухнувшего банка. РСХБ и Сбербанк будут осуществлять выплаты вкладчикам Радиотехбанка, их наследникам или правопреемникам (их представителям) в течение не менее чем одного года, а о порядке дальнейших выплат АСВ сообщит дополнительно.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на указанную дату исходя из условий конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату страхового случая.

