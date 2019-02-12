Исчерпывающий перечень угроз информационной безопасности России будет выработан в ходе учений госорганов, операторов связи и владельцев технологических сетей; на его основе будет приниматься решение об отключении российского сегмента Интернета от Всемирной сети, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта об устойчивой работе Рунета, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Как следует из доктрины информационной безопасности РФ, под угрозой информационной безопасности понимается совокупность действий и факторов, создающих опасность нанесения ущерба национальным интересам в информационной сфере. Основные направления обеспечения информационной безопасности обозначены именно в этой доктрине. Перечислить сегодня в законопроекте исчерпывающий перечень таких угроз не представляется возможным. Их перечень может быть выявлен в рамках проведения учений государственных органов, операторов связи и владельцев технологических сетей», — заявил Клишас, отвечая на вопрос, при каких угрозах правительством РФ может быть принято решение об отключении российского сегмента Интернета от Всемирной сети.

По словам сенатора, также нужно минимизировать передачу данных российских пользователей сети Интернет за рубеж для сохранения конфиденциальности при личной переписке, в том числе по электронной почте.

«Сегодня высока степень проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности. Мы не можем быть уверенными в конфиденциальности информации при обмене данными при личной переписке. Третьи лица могут получить доступ к информации, которой мы обмениваемся по электронной почте. Эта проблема поднималась в Конституционном суде РФ при рассмотрении дела, связанного с соблюдением права на тайну переписки», — указал Клишас.

Он добавил, что российская стратегия развития информационного общества определяет основные способы защиты данных, к числу которых относит необходимость обработки на российских серверах обмена данных между российскими пользователями, а также передачу таких данных на территории России с использованием сетей связи российских операторов.

Счетная палата не поддержала проект об устойчивом Рунете из-за риска удорожания услуг В целом ведомство инициативу не поддержало.

Кроме того, как считает Клишас, затраты российских операторов связи в случае принятия закона об устойчивой работе Рунета только снизятся, поскольку ряд их нынешних обязанностей может перейти создаваемому Центру мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Ранее Счетная палата России отметила в своем отзыве, что реализация законопроекта может привести к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней на их оплату.

«Затраты самих операторов связи будут снижены за счет перераспределения функционала по блокировке доступа к запрещенной информации», — сказал Клишас.

Что касается приобретения технического оборудования, необходимого для реализации закона, то, отметил глава комитета, его финансирование уже заложено в федеральном бюджете, а также в программе «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика».