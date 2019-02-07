Законопроект об устойчивости Рунета приведет к росту стоимости товаров и услуг в России и увеличению расходов бюджета. Об этом говорится в отзыве Счетной палаты на законопроект, передает ТАСС.

В целом ведомство инициативу не поддержало.



«Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Кроме того, реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату. С учетом изложенного законопроект не может быть поддержан», — отмечается в отзыве Счетной палаты.