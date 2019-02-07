Законопроект об устойчивости Рунета приведет к росту стоимости товаров и услуг в России и увеличению расходов бюджета. Об этом говорится в отзыве Счетной палаты на законопроект, передает ТАСС.

В целом ведомство инициативу не поддержало.

«Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Кроме того, реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату. С учетом изложенного законопроект не может быть поддержан», — отмечается в отзыве Счетной палаты.

Правительство России выделит 20 млрд рублей на реализацию закона об автономном Рунете

Российский Кабинет министров направит на реализацию проекта закона об автономной работе Рунета 20 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил РИА Новости автор документа, сенатор Андрей Клишас.