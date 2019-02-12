Бывший первый замгендиректора «ВТБ Страхования» Михаил Моторин с 20 февраля будет назначен временно исполняющим обязанности гендиректора НПФ «Открытие», сообщили в пресс-службе фонда.



Кандидатура главы НПФ подлежит согласованию с ЦБ.

«12 февраля 2019 года на заседании совета директоров НПФ «Открытие» было принято решение о назначении с 20 февраля временно исполняющим обязанности генерального директора НПФ «Открытие» Михаила Моторина», — отмечается в релизе.



Михаил Моторин обладает многолетним опытом в сфере управления финансами, а также в области государственного управления. До прихода в НПФ «Открытие» он занимал должность первого заместителя генерального директора — финансового директора СК «ВТБ Страхование», где отвечал за мониторинг деятельности компании, организацию управления, контроль и надзор за состоянием и развитием финансово-экономического блока.