ВТБ планирует создать своего виртуального оператора связи в партнерстве с Tele2, в сентябре появятся первые сим-карты, сообщил журналистам зампред второго по размеру активов российского банка Анатолий Печатников.

«У нас в сентябре уже он (виртуальный оператор мобильной связи. — Прим. ред.) заработает, появятся сотовые сим-карты ВТБ. Это все реальность, все заработает в конце этого года как раз в партнерстве с Tele2», — отметил Печатников.

Сейчас «Ростелеком» владеет 45% Tele2, остальное — у Tele2 Russia Holding AB, в которой ВТБ владеет 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова — 40%, 10% у банка «Россия» Юрия Ковальчука. Газета «Ведомости» в конце января писала, что «Ростелеком» может стать единственным владельцем сотовой компании «Т2 РТК холдинг», которая работает под брендом Tele2. По данным издания, госкомпания уже согласовала такую сделку с акционерами Tele2.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее в четверг сообщил, что окончательное решение о продаже оставшихся акций сотового оператора Tele2 «Ростелекому» ожидается через месяц, ВТБ полностью выйдет из компании.