«ВЭБ.РФ», Газпромбанк и ПАО «КуйбышевАзот» подписали договор, предусматривающий предоставление компании синдицированного кредита на проект строительства установки по производству серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 тыс. тонн в год. Проект реализуется на производственной площадке в Тольятти Самарской области. Церемония подписания соглашения состоялась в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Проект будет профинансирован в рамках программы «Фабрика проектного финансирования», уточняют банки-участники. Объем инвестиций составит до 6,3 млрд рублей, суммарный объем финансирования со стороны ВЭБа — 3,8 млрд, со стороны Газпромбанка — 2,2 млрд.

«ВЭБ.РФ» предложено комплексное решение по финансированию проекта, предусматривающее как участие в капитале проектной компании, так и долговое финансирование путем предоставления совместно с Газпромбанком синдицированного кредита в размере 4,7 миллиарда рублей. Участие «ВЭБ.РФ» в синдикате составляет 2,5 миллиарда рублей. Преимущество фабрики в том, что по всем траншам, включая транш банка-партнера, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки», — отметил заместитель председателя ВЭБа Юрий Корсун.

ВЭБ также сообщил в пятницу о заключении договора между госкорпорацией, Газпромбанком и ОАО «Щекиноазот». Соглашение также предусматривает синдицированное кредитование в рамках фабрики проектного финансирования. Деньги пойдут на строительство установки по производству метанола.

Проект представляет собой третью очередь комплексной программы увеличения производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год на промышленной площадке «Щекиноазота» в Тульской области (проект «Метанол-500»), с вводом которой компания станет крупнейшим производителем и экспортером метанола в России.

Общая стоимость проекта составляет 22 млрд рублей. Общая сумма участия ВЭБа в синдицированном кредите составит до 4,5 млрд рублей. Сумма участия Газпромбанка достигнет 10 млрд рублей. Планируемый срок финансирования — 12 лет. Синдицированный кредит финансовых партнеров будет направлен на оплату строительно-монтажных работ, оборудования российского производства.

По словам заместителя генерального директора по финансовым ресурсам «Щекиноазота» Андрея Токарева, открытие производства планируется в 2022 году. Пуск производства «М-500» позволит «Щекиноазоту» выпускать 1,5 млн тонн метанола в год.

