Следствие подозревает основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, председателя совета директоров Восточного Банка Майкла Калви в хищении 2,5 млрд рублей у кредитной организации посредством мошеннической схемы с участием Первого коллекторского бюро. Об этом сообщает ТАСС из Басманного райсуда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте фигурантов дела о крупном мошенничестве.

«Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный Экспресс», что привело к фактическому хищению этих средств», — сказал следователь в суде.

Партнер инвестфонда по финансовому сектору, член совета директоров Восточного Банка Филипп Дельпаль отверг в суде обвинения в хищении 2,5 млрд рублей. «Я категорически отрицаю вину, я не имел отношения к той сделке, о которой говорит следствие», — сказал Дельпаль, добавив, что готов помогать следствию и жить в Москве.

Со слов адвоката в ходе рассмотрения ходатайства следствия об аресте Дельпаля стало известно, что Следственному комитету удалось за пять дней собрать доказательства причастности Майкла Калви к хищению 2,5 млрд у «Восточного», после того как с заявлением о хищении обратился в ФСБ сотрудник банка.

По словам адвоката, «в управление «К» ФСБ 7 февраля обратился член совета директоров банка «Восточный» (Шерзод) Юсупов. Весь сбор доказательств занял с 7 по 12 февраля». Как следует из материалов дела, Юсупов утверждает, что во время голосования о приобретении банком Первого коллекторского бюро его ввели в заблуждение о наличии долгов у ПКБ в размере 2,5 млрд рублей. ПКБ продало свои акции банку, так как не смогло рассчитаться по кредиту.



Ранее стало известно, что четыре сотрудника Baring Vostok, включая Калви, задержаны в рамках спора по банку «Восточный». Следственный комитет просит суд арестовать Калви. Подозреваемыми по делу являются и директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, а также Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров.