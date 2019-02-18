Банки с базовой лицензией обсудили проблему кибербезопасности с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Сами защитить себя от киберугроз небольшие финучреждения не могут, а услуги ключевых игроков рынка IT-безопасности для них дороги. В такой ситуации банки становятся легкой добычей хакеров, которые проникают через них в сети крупных игроков. Решить проблему может появление специальной аутсорсинговой компании под патронажем ЦБ, но пока не решено, будет она создана с нуля или за основу возьмут одну из действующих платформ, пишет «Коммерсант».

Как рассказал изданию глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, 18 февраля на встрече банкиров с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной обсуждалось в том числе обслуживание банков с базовой лицензией (с небольшим капиталом, на данный момент — 149 банков) в IT-сфере, особенно в части кибербезопасности, при помощи аутсорсинговой компании.

Экономия на безопасности небольших банков грозит крупным
Экономия на безопасности небольших банков грозит крупным

Решать проблему необходимо комплексно, отмечают эксперты.

«Такой аутсорсинговый институт неплохо было бы создать, поскольку IT — капиталоемкая вещь», — пояснил Аксаков. По его словам, небольшие банки не могут самостоятельно обеспечить должный уровень безопасности, а привлечение на аутсорсинг ключевых компаний на этом рынке обходится слишком дорого. «Некоторые компании, готовые работать с небольшими банками, сначала вовлекают их в свою цифровую архитектуру, а потом начинают давить тарифами, — пояснил он. — А отвязаться от этой архитектуры сложно».

Другая проблема связана с тем, что новый институт должен вызывать доверие у рынка. Не каждый банк готов предоставить свои данные конкуренту, что, например, удерживает некоторых от сотрудничества с компанией Bi.zone, которая принадлежит Сбербанку. Ранее Аксаков выступал с идеей создания новой аутсорсинговой компании непосредственно Банком России. Однако, по его словам, эта идея не нашла поддержки.

Сейчас одна из возможных опций — создание соответствующего института на базе уже действующих компаний, которые готовы предложить свою платформу, уточняет Аксаков. Выбор такой компании должен осуществляться по итогам конкурса, а сама компания должна находиться под патронажем ЦБ.