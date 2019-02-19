Сбербанк предоставил группе «Эталон» кредитную линию объемом до 16,83 млрд рублей на пять лет. Средства пойдут на приобретение 51% акций девелоперской компании «Лидер-Инвест» у АФК «Система», сообщили в пресс-службе финучреждения.



«Участие Сбербанка в этой сделке, одной из крупнейших на российском рынке недвижимости, является для нас логичным шагом: с группой «Эталон» нас связывают давние и стабильные партнерские отношения. Поскольку значительная часть приобретаемого портфеля «Лидер-Инвест» состоит из высокорентабельных проектов, сделка улучшит и глобальный рейтинг группы, укрепив ее позиции в Москве, и финансовые результаты банка», — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.