Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Экси-Банку до уровня «ruCCC». По рейтингу установлен «негативный» прогноз, следует из релиза агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом.



«Понижение рейтинга связано с убыточностью деятельности банка в 2018 году и сокращением капитала ниже одного миллиарда рублей, что повышает стратегические и регулятивные риски ввиду возможной утраты банком универсальной лицензии. Кроме того, влияние на рейтинг оказали убыточность деятельности, слабая оценка рыночных позиций и качества корпоративного управления, а также крайне низкое качество активов и приемлемая ликвидная позиция», — отмечается в сообщении.

Аналитики отмечают значительное сокращение абсолютного размера капитала (861 млн рублей по состоянию на 1 февраля 2019 года против 1,45 млрд рублей на 1 октября 2018-го), обусловленное доформированием резервов по обесценившимся активам в 2018 году, а также отрицательной переоценкой имущества банка в январе 2019-го.



По данным «Эксперт РА», приемлемая ликвидная позиция банка характеризуется высокими значениями нормативов ликвидности и высоким уровнем высоколиквидных активов относительно привлеченных средств (на 1 января 2019 года Н2 = 81%, Н3 = 117%; отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам — 65%).

