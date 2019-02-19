АФК «Система» приобрела пакет акций строительного девелопера группы «Эталон» в размере 25% уставного капитала у основателя группы и крупнейшего акционера Вячеслава Заренкова. Об этом сообщается в пресс-релизах «Системы» и «Эталона».

«АФК «Система» приобрела 25% от уставного капитала группы «Эталон» у семьи основателя группы Вячеслава Заренкова по цене 3,07 доллара США за GDR», — говорится в сообщении группы.

После закрытия сделки семья Заренкова сохранит за собой миноритарный пакет, равный 5,7%.

После того как Заренков и члены его семьи продали большую часть своей доли, они покинули совет директоров компании. Заренков ранее занимал пост председателя совета директоров.

После подписания сделки АФК «Система» номинировала двух представителей в совет директоров — Олега Мубаракшина и Сергея Егорова. Оба кандидата были утверждены. Председателем совета директоров стал Мубаракшин.

Ранее сегодня стало известно, что Сбербанк предоставил группе «Эталон» кредитную линию объемом до 16,83 млрд рублей на приобретение 51% акций девелоперской компании «Лидер-Инвест» у АФК «Система».