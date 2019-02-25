«ВымпелКом» (бренд «Билайн») 25 февраля представил инвесторам обновленную стратегию на 2019—2021 годы, рассказал РБК представитель компании. Основа стратегии — увеличение абонентской базы, развитие сети связи, партнерств, новых услуг на основе финансовых технологий и больших данных, а также медиасервисов.



По итогам 2018 года абонентская база «ВымпелКома» уменьшилась на 5% по сравнению с 2017 годом и составила 55,3 млн клиентов. Выручка компании выросла на 5,7% до 291,5 млрд рублей.

«Эти абоненты скорее были номинальными. Мы хотим увеличивать базу, в первую очередь за счет качественных абонентов», — заявил РБК гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич. По его словам, компания не планирует больше сокращать абонентскую базу по количеству сим-карт, а намерена плавно наращивать этот показатель при помощи продаж в собственной рознице и баланса по MNP (mobile number portability — возможность сохранения номера при смене оператора мобильной связи).

«Билайн» увеличил годовую выручку на 5,7%, до 291,5 млрд рублей Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в 2018 финансовом году увеличила общую выручку на 5,7%, до 291,5 млрд рублей. Такие данные группы Veon по бизнес-единице «Россия» приводятся в сообщении российской компании.

Кроме того, оператор планирует сменить формат раскрытия абонентской базы. «Мы пришли к выводу, что абонентская база — это не только сим-карты. Мы будем предлагать нашей материнской компании и сообществу в целом перейти от учета в показателе абонентской базы только сим-карт», — рассказал Лацанич. Сейчас показатель абонентской базы в отчетности не учитывает абонентов широкополосного доступа, телевидения и других услуг. Лацанич считает это неправильным, потому что такие услуги «имеют более быстрый потенциал роста для компании, чем мобильная связь».

«Доходы от мобильной связи в 2018 году по сравнению с прошлым годом выросли на 2,6%, а от услуги доступа к Интернету в сегменте физлиц — на 7,6%. Рост был выше в три раза, но он получает меньше публичного освещения, потому что все гоняются за мобильными абонентами», — сетует глава «ВымпелКома».

На вопрос, как учитывать одного человека, который пользуется несколькими услугами, представитель «ВымпелКома» сообщил, что компания планирует «показывать совокупное количество пользователей всех услуг».

«ВымпелКом» намерен перестроить внутренние процессы. «Мы готовы предоставлять им различного рода информацию, позволяющую формировать их клиентам таргетированные предложения, подключать к продуктивным системам, технологическим ресурсам, стать максимально открытыми для потенциальных партнеров. Взамен хотим получать минимальный риск при запуске любых услуг», — пояснил Лацанич. По его словам, это позволит легко запускать услуги, пилотировать их и сворачивать в случае неуспеха.



Оператор намерен развивать направление AdTech (программное обеспечение и другие технологии для повышения эффективности маркетинга и рекламы). «Хотим, чтобы наши решения были включены в стандартный набор того, чем пользуются рекламные агентства и их клиенты. Речь, к примеру, о запуске услуг для корпоративного бизнеса, где будет использоваться таргетирование», — объяснил Лацанич.



Одним из направлений развития оператора должен стать финтех. Это электронные кошельки, пластиковые и виртуальные банковские карты, переводы между пользователями, возможность оплаты в одно касание и др. Для развития этого направления «ВымпелКом» намерен в ближайшее время выкупить 40% Национальной сервисной компании (владеет платежным сервисом RuRu) у Альфа-Банка, рассказали РБК два источника, близкие к обеим сторонам переговоров. Сейчас «ВымпелКому» косвенно принадлежит 52,05% этой компании, еще 7,95% — у миноритарных акционеров. Лацанич отказался комментировать эту информацию.

