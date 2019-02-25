Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в 2018 финансовом году увеличила общую выручку на 5,7%, до 291,5 млрд рублей. Такие данные группы Veon по бизнес-единице «Россия» приводятся в сообщении российской компании.

«Основными драйверами роста показателя стали успешное завершение интеграции магазинов «Евросети» и положительная динамика ARPU. В 2018 году впервые с 2013 года отмечена положительная динамика показателя EBITDA. Такую динамику обеспечил рост выручки, компенсировавший отрицательное воздействие на показатель от интеграции магазинов «Евросети» и увеличения ежегодной платы за использование частот в 2018 году. Отмена внутрисетевого роуминга оказала ограниченное влияние как на выручку, так и на EBITDA, поскольку ее негативный эффект был компенсирован ростом объемов потребления сервисов. Рентабельность базовой прибыли EBITDA за 2018 финансовый год составила 35,9%», — указано в релизе.

Из материалов компании следует, что ее общая выручка в мобильном сегменте в 2018 году выросла на 8,2%, до 256 млрд рублей (в том числе от передачи данных — на 5,4%, до 62,3 млрд), а в фиксированном — сократилась на 9,8%, до 35,5 млрд (при этом выручка по широкополосному доступу в Интернет выросла на 0,7%, до 10,3 млрд). Число клиентов в мобильном сегменте составляет 55,3 млн человек (минус 5% за год), в том числе пользователей мобильного Интернета — 36,8 млн (минус 4,2%). Число клиентов по ШПД выросло на 6,4%, до 2,4 млн.

Абонентская база в мобильном сегменте уменьшилась «преимущественно за счет сокращения продаж через альтернативные каналы дистрибуции после интеграции магазинов «Евросети» и их ребрендинга в монобрендовые магазины «Билайн», поясняется в сообщении телекоммуникационного оператора.

В компании напоминают, что процесс интеграции «Евросети» был завершен в августе 2018 года: 1 540 магазинов прошли ребрендинг и стали частью монобрендовой сети «Билайн». Влияние процесса интеграции на показатель EBITDA составило в IV квартале 2018 года 0,4 млрд рублей, а за весь 2018 финансовый год — 2,5 млрд рублей, поскольку затраты на интеграцию магазинов предшествуют получению выручки.

Показатель EBITDA по итогам 2018 финансового года составил 104,7 млрд рублей, увеличившись на 0,4% по сравнению с 2017-м.

«Интеграция магазинов «Евросети» — важный этап в реализации монобрендовой стратегии розницы «Билайн». Сейчас, когда процесс интеграции и ребрендинга магазинов «Евросети» завершен, «Билайн» ожидает, что позитивное влияние на выручку будет продолжаться, а позитивное воздействие на EBITDA проявится начиная с 2019 года, в основе чего будут лежать активизация продаж устройств и улучшение структуры каналов дистрибуции», — подчеркивают в телекоммуникационной компании.

