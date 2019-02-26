Банки в январе 2019 года выдали кредитных карт на 21,9% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Количество выданных кредиток составило 801,0 тыс. единиц. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе 2019 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве — 52,2 тыс., Московской области — 45,9 тыс., Краснодарском крае — 31,7 тыс.

Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в первый месяц 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го была зафиксирована в Московской области (+47,9%) и Ставропольском крае (+46,8%).

«Динамика роста в данном сегменте объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно как банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и самим заемщикам. В том числе благодаря привлекательным условиям по кредиткам (льготный период по оплате процентов, кешбэк и так далее), а также простоте и удобству их использования», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.