«Сбербанк ID» — это универсальный ключ клиента к личному кабинету в сервисах банка и его партнеров

Сбербанк обеспечил клиентам доступ в различные сервисы его экосистемы через один аккаунт. О данной инновации Сбербанк сообщил, в частности, на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пояснив, что «Сбербанк ID» — это универсальный ключ клиента к личному кабинету в сервисах банка и его партнеров.

«Сбербанк ID» функционирует примерно как Apple ID или аккаунт в Google. Клиенту не придется отдельно регистрироваться и придумывать логин и пароль на каждом сайте экосистемы Сбербанка. «Сбербанк ID» работает в сервисах «Сбербанк Онлайн», «Спасибо от Сбербанка», «ДомКлик», DocDoc, SberKids и других.

Клиенты, у которых есть логин и пароль от «Сбербанка Онлайн», могут использовать их как «Сбербанк ID». Те, кто не пользуется онлайн-банком, могут создать свой «Сбербанк ID» .



В банке напоминают, что в целях безопасности следует проверять правильность адресной строки — для введения логина и пароля только на сайтах экосистемы «Сбера» — и следить, чтобы соединение было защищенным. Также банк не рекомендует при входе в аккаунт пользоваться общественными сетями Wi-Fi.