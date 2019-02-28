Русфинанс Банк с 1 марта возобновит участие в программах льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», решение о продлении которых принято Минпромторгом России.

Как поясняется в релизе «Русфинанса», программы доступны для граждан РФ, имеющих как минимум двух несовершеннолетних детей или оформляющих автомобиль в собственность впервые. Клиенты смогут получить единовременную скидку в размере 10% от стоимости покупаемого в кредит автомобиля, при этом размер скидки для жителей Дальневосточного федерального округа составит 25%.

Минпромторг с 1 марта вновь запустит программы льготного автокредитования Минпромторг РФ с 1 марта 2019 года продолжит программы поддержки автопродаж «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Анонсированные условия программ предполагают субсидии для покупки автомобиля максимальной стоимостью до 1 млн рублей, произведенного в 2019 году. Русфинанс Банк предлагает автокредиты для приобретения подавляющего большинства моделей, на которые в 2019 году распространяется действие программ льготного автокредитования.

По мнению председателя правления Русфинанс Банка Сергея Озерова, «возобновление программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» станет одним из ключевых драйверов спроса на рынке автокредитования в России, что позволяет рассчитывать на устойчивый рост отрасли в этом году».



В «Русфинансе» напоминают, что в прошлом году банк выдал более 18 тыс. льготных кредитов на общую сумму более 8 млрд рублей.