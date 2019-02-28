В Сбербанке прогнозируют снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году, рассказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе телеконференции с аналитиками.

«До конца этого года ставки вряд ли опустятся до 8%, но в следующем году мы увидим 8%», — сообщил Греф.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%. Доклад по мере исполнения поручения должен быть представлен до 15 января 2020 года, далее — раз в полгода.

Кроме того, Путин поручил «обеспечить создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства». Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля 2019 года.