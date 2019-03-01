Сетелем Банк присоединился к государственным программам автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и начинает выдачу льготных автокредитов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Действие льготных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» распространяется на автомобили стоимостью до 1 миллиона рублей, максимальный срок кредитования неограничен. Программа «Первый автомобиль» действует для лиц, приобретающих автомобиль впервые, а в рамках программы «Семейный автомобиль» возможно оформить покупку семьям, имеющим двух и более несовершеннолетних детей. Помимо возобновляемых программ «Первый» и «Семейный», продолжают действовать специальные условия льготного автокредитования для жителей Дальневосточного федерального округа», — напомнили в банке.

Для получения автокредита в Сетелем Банке требуется паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение. Благодаря сотрудничеству с наиболее популярными автомобильными марками и представленностью практически во всех дилерских центрах РФ автокредиты банка доступны самому широкому кругу клиентов.