Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1992 году под наименованием «Коммерческий банк развития города Саратова «Тавис». Одним из учредителей выступила саратовская холдинговая компания «Авангард», специализирующаяся на разработке современных технологий для автомобилестроения. Позднее банк сменил владельцев и «переехал» в Москву, начав работать под новым названием — «Национальные Финансовые Традиции» (НФТ). В 2005 году 62,5% долей банка были приобретены в два этапа украинским УкрСиббанком, что существенно облегчило российской кредитной организации вступление в систему страхования вкладов. В конце того же 2005 года банк «НФТ» был переименован в ООО «КБ «УкрСиббанк». При этом в начале 2006 года завершилась сделка по продаже 51% акций уже непосредственно украинского АКИБ «УкрСиббанк» французской банковской группе BNP Paribas. Группа уже была представлена в России дочерним корпоративно-инвестиционным банком «БНП Париба» и другими структурами, работавшими в сферах страхования, лизинга и управления автопарками, девелопмента. Российский же КБ «УкрСиббанк» в июне 2007 года получил название «БНП Париба Восток». В июне 2011 года BNP Paribas и Сбербанк договорились о создании совместного предприятия по предоставлению розничных кредитных услуг. С сентября 2005 года является участником обязательного страхования вкладов физических лиц.

В сентябре 2012 года Сбербанк закрыл сделку по приобретению 70% акций кредитной организации; 30% остались у группы BNP Paribas. Таким образом, весь розничный бизнес был реализован в совместном предприятии, а корпоративно-инвестиционный блок перешел к БНП Париба Банку. В конце июня 2013 года розничный банк сменил наименование на ООО «Сетелем Банк». В начале октября 2013 года партнеры по бизнесу сообщили о закрытии сделки, по итогам которой доля Сбербанка в Сетелем Банке увеличилась до 74%. В настоящее время Сбербанк владеет 79,2% акций в капитале Сетелем Банка, BNP Paribas S. A. принадлежит 20,8%.

Банк располагает 75 представительствами на территории РФ, сеть банка на конец 2017 года насчитывала 11 064 пункта продаж (на конец 2016 года — 7 467). Численность сотрудников на 31 декабря 2017 года составляла 4,3 тыс. работников (на конец 2016 года — 6,5 тыс.).

Банк специализируется на предоставлении потребительских кредитов, в том числе кредитов на приобретение автотранспортных средств и мотоциклов, а также выдаче кредитов наличными. По данным сайта банка, на 1 августа 2018 года фининститут являлся крупнейшим на российском рынке банком по объему выданных автокредитов и лидировал по объему портфеля автокредитов. Банк сотрудничает более чем с 2 600 дилерскими центрами по всей России, среди его партнеров такие крупные дилерские сети, как Major, «Рольф», «Автомир», ГК «Авилон» и другие. На сегодняшний день Сетелем Банком подписано и реализуется 16 соглашений с автопроизводителями, а в рамках программы Ford Credit осуществляется эксклюзивное партнерство с ООО «Форд Соллерс Холдинг». Банк также активно участвует в специальных программах Правительства РФ и Минпромторга, направленных на поддержку автомобильной промышленности и стимулирование спроса на автомобили.

В целом физическим лицам предлагаются кредиты наличными, автокредиты, банковские карты (MasterCard Сетелем Instant), услуги страхования и другие услуги (программа помощи на дорогах, помощь при ДТП, смс-информатор).

Объем нетто-активов кредитной организации с начала 2018 года почти не изменился (-1,6%), составив 130,9 млрд рублей на 1 ноября 2018 года. В пассивах за указанный период наиболее заметные изменения продемонстрировали привлеченные МБК (-2,2 млрд рублей), сокращение которых было полностью компенсировано увеличением собственного капитала (+2,6 млрд рублей). В активах наблюдается рост розничного кредитного портфеля (+3,3 млрд рублей) при одновременном сокращении портфеля выданных МБК (-3,4 млрд рублей) и высоколиквидных запасов (-2,1 млрд рублей).

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств, привлеченных на межбанковском рынке, доля которых на отчетную дату составила 76,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. Основная часть привлеченных межбанковских средств представлена кредитами, полученными от Сбербанка. Также в составе привлеченных МБК субординированные кредиты от БНП Париба Финанс С. А. и Сбербанка. Доля вкладов физлиц в пассивах не превышает 3,5%, а оставшаяся часть пассивов сформирована собственным капиталом. Норматив его достаточности Н1.0 вдвое превышает минимально установленный уровень. Обороты по счетам клиентов банка в силу специфики деятельности невысокие и в последние месяцы исследуемого периода составляли 29—32 млрд рублей.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 91% нетто-активов. Статьи прочих активов занимают еще 7,44%, на доли основных средств и высоколиквидных остатков приходится соответственно 0,5% и 0,3%.

По состоянию на отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 118,8 млрд рублей. С начала 2018 года его объем увеличился незначительно — на 3,3 млрд рублей (или 2,8%). Портфель практически полностью сформирован розничными ссудами, преимущественно долгосрочными (со сроками погашения свыше трех лет). За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю снизился с 5,5% до 4,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 6,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. На отчетную дату уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества составлял 143,1%.

Несмотря на минимальную долю в активах на отчетную дату выданных МБК, кредитная организация регулярно проявляет активность по размещению средств на межбанковском рынке. Так, с начала 2018 года внутримесячные обороты по размещению составляли от 50 млрд до 140 млрд рублей. Обороты по привлечению за тот же период в целом не превышали 10 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям минимальны.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам января — октября 2018 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 2,6 млрд рублей. За аналогичный период 2017 года кредитная организация продемонстрировала положительный финансовый результат в размере 726,9 млн рублей.

Совет директоров: Александр Торбахов (председатель), Андрей Лыков, Николай Асташкин, Александр Морозов, Анри Луи-Мишель, Мишель Фальвер, Наталья Алымова.

Правление: Андрей Лыков (председатель), Михаил Шокин, Ирина Горлова, Илья Кращенко, Жанна Горяинова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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