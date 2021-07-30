Сетелем Банк (входит в экосистему «Сбера») запустил субсидированный автокредит в рамках программы прямой субсидии «Volvo Car Кредит», сообщает пресс-служба «Сбера».

Теперь клиенты Сетелем Банка смогут воспользоваться эксклюзивными условиями кредитования при покупке новых автомобилей Volvo. Кредит предоставляется на срок до пяти лет, первоначальный взнос составляет от 20%, максимальный размер остаточной стоимости — 30% (остаточная стоимость — это задолженность клиента, выраженная в процентах от стоимости автомобиля, подлежащая погашению клиентом в дату последнего платежа по кредиту).



Подать заявку на автокредит можно в официальных дилерских центрах, а клиентам СберБанка — также через личный кабинет в системе «СберБанк Онлайн».

Для получения кредита в Сетелем Банке требуется минимальный набор документов, решение принимается в пределах 15 минут. Кредитный договор можно оформить в салоне дилера, приезжать в офис банка не нужно. Отмечается, что Сетелем Банк сотрудничает с наиболее популярными автомобильными марками и представлен практически во всех дилерских центрах РФ, благодаря чему его автокредиты доступны самому широкому кругу клиентов.

Сервисы по обслуживанию кредитов доступны онлайн в личном кабинете на сайте банка, а также в мобильном приложении «Мой Банк» в AppStore и Google Play.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

