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• В первый день весны ЦБ сообщил об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у Жилстройбанка. Лицензия аннулирована в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении ее деятельности в порядке добровольной ликвидации. «Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — уточнил регулятор. Согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, банк занимал 458-е место по активам на 1 февраля.

• Снижение банковских комиссий, взимаемых с торговых и сервисных компаний за проведение карточных платежей, может иметь негативные последствия для рынка безналичных расчетов. Ретейлеры предлагают ограничить размер интерчейндж-комиссии, на который приходится львиная доля торговой уступки. Для того чтобы компенсировать снижение комиссий, банки с большой долей вероятности сократят бонусные программы и привилегии для держателей карт. Между тем, согласно исследованию ВЦИОМ, для большинства россиян (83%) наличие бонусной программы (бонусов, кешбэка или начисления процентов на остаток) является наиболее важным фактором при выборе карты наряду со стоимостью годового обслуживания (91%). Больше половины респондентов станут реже пользоваться картой в случае отмены бонусной программы (55%) или повышения платы за годовое обслуживание (59%). Нашлись и те, кто вовсе перестанет пользоваться ими (10% и 17% соответственно).

• В Минтруде назвали российские регионы с самым высоким и самым низким уровнем безработицы. На начало года самый высокий показатель зафиксирован в Ингушетии (8,7%), примерно такой же уровень отмечался в Чечне (8%). Наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы был зафиксирован в Севастополе (0,2%) и Ленинградской области (0,3%). Ранее сообщалось, что россияне считают рост безработицы одной из самых острых проблем. По данным «Левада-центра», увеличение этого показателя вызывает тревогу у 41% граждан.

• Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает идею введения в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль. «Сегодня нам предлагают (единую в Союзном государстве. — Прим. ред.) валюту. Мы — за, коль уж касаться этого вопроса... И вот мы с Владимиром Владимировичем (Путиным. — Прим. ред.), обсуждая некоторые вопросы… он мне так риторически говорит: «Слушай, конечно же, это будет рубль». Я говорю: «Конечно, рубль». И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер. Рубль. Только вопрос же не в этом. Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль», — сказал Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретики в вопросе возможного введения общей валюты РФ и Белоруссии нет, но эта тема может обсуждаться в контексте строительства Союзного государства.