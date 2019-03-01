Центральный банк России принял решение об аннулировании с 1 марта 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у Жилстройбанка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Приказом Банка России от 1 марта 2019 года № ОД-442 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Коммерческий банк жилищного строительства» АО КБ «Жилстройбанк» (регистрационный номер 2769, Москва) с 1 марта 2019 года», — говорится в сообщении.

Лицензия аннулирована ЦБ России на основании статьи 23 федерального закона «О банках и банковской деятельности» в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации, согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.

«Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — добавили в регуляторе.

В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса РФ и статьей 21 федерального закона «Об акционерных обществах», в Жилстройбанк будет назначен ликвидатор.

Жилстройбанк не является участником системы страхования вкладов.