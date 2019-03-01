Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль.

«Сегодня нам предлагают (единую в Союзном государстве. — Прим. ред.) валюту. Мы — за, коль уж касаться этого вопроса... И вот мы с Владимиром Владимировичем (Путиным. — Прим. ред.), обсуждая некоторые вопросы… он мне так риторически говорит: «Слушай, конечно же, это будет рубль». Я говорю: «Конечно, рубль». И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер. Рубль. Только вопрос же не в этом. Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль», — заявил Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности страны реализовывать все пункты договора о создании Союзного государства России и Белоруссии от 1999 года, включая образование единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты. Такой уровень интеграции позволит проводить единую налоговую и тарифную политику, а также политику в области ценообразования, указал он.