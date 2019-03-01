Снижение банковских комиссий, взимаемых с торговых и сервисных компаний за проведение карточных платежей, может иметь негативные последствия для рынка безналичных расчетов. Для того чтобы компенсировать снижение комиссий, банки с большой долей вероятности сократят бонусные программы и привилегии для держателей карт. В результате более половины россиян станут реже расплачиваться картами, пишет «Коммерсант».

Ретейлеры предлагают ограничить размер комиссии интерчейндж, на который приходится львиная доля торговой уступки. На пятницу запланировано обсуждение этого вопроса в правительстве, на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.



По словам исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, опыт Европы в вопросе ограничения интерчейнджа показал, что программы с кешбэком первыми попали под нож, грейс-период сократился, а также существенно возросла стоимость обслуживания карт.

Согласно исследованию ВЦИОМ, для большинства опрошенных (83%) наличие бонусной программы (бонусы, кешбэк или процент на остаток) является наиболее важным фактором при выборе карты наряду со стоимостью годового обслуживания (91%). Такие карты используются активнее обычных — для совершения покупок их выбирают 93% опрошенных.

Отмена или ухудшение привилегий сделает карты менее востребованными. Так, больше половины респондентов станут реже пользоваться картой в случае отмены бонусной программы (55%) или повышения платы за годовое обслуживание (59%). Нашлись и те, кто вовсе перестанет пользоваться ими (10% и 17% соответственно). В случае ухудшения условий в виде сворачивания грейс-периода по кредиткам 80% их держателей сократят использование карт, 39% — прекратят.

Клиенты банков активизируют борьбу с ценами на эквайринг Соответствующее обращение направил Минфину и ЦБ Российский топливный союз.

По мнению замглавы ФАС Андрея Кашеварова, если банки свернут программы лояльности, темпы роста доли безналичных расчетов могут замедлиться. «Результаты опроса напрямую свидетельствуют о том, что регулирование интерчейндж в конечном счете может обернуться возвращением в наличные расчеты, от которых мы так долго уходили», — предостерегает Михайлова.



Ретейлеров снижение доли безналичных платежей по картам не смущает. «По экспертным оценкам, среднерыночная комиссия по эквайрингу для организаций торговли составляет 1,6%, а усредненные тарифы за инкассацию и пересчет наличных — около 0,1% от суммы инкассируемых денежных средств, — отмечает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. — Оплата банковскими картами обходится сейчас организациям торговли примерно в 16 раз дороже, чем прием наличных денежных средств с последующей их инкассацией».