Банки и предприятия торговли высказались против прямого госрегулирования ставок эквайринга в сфере розничной торговли, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус по итогам совещания вице-премьера с руководителями банков, ЦБ, профильными ведомствами и отраслевыми союзами в сфере торговли и платежных систем.

«Идея государственного регулирования ставок эквайринга в сфере розничной торговли не нашла поддержки ни одной из сторон диалога, против прямого госрегулирования однозначно высказываются и банки, и предприятия торговли», — сказал Джус.

Путин назвал существующую комиссию при безналичных расчетах слишком высокой Он назвал комиссию при оплате картой мешающим экономике квазиналогом.

Он отметил, что правительство поручило объединениям банков, платежных систем и торговых сетей при координации этой работы со стороны Банка России с участием профильных министерств «выработать согласованные решения по определению прозрачных критериев и принципов дифференциации тарифов».

Предложения будут представлены в правительство до конца марта. 6 февраля президент России Владимир Путин в ходе форума «Деловая Россия» назвал комиссию для бизнеса при безналичных расчетах «квазиналогом».