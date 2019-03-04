ЦБ установил официальные курсы валют на 5 марта. Курс доллара понизился на 1,89 копейки, составив 65,7956 рубля (65,8145 рубля со 2 марта). Курс евро уменьшился на 6,1 копейки до 74,7438 рубля (74,8048 рубля со 2 марта).



Российская валюта частично восстанавливает позиции после завершения прошлой недели вблизи отметок 66 и 75 в парах с долларом и евро, констатируют аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. По их словам, поддержку рублю оказывает оптимизм на развивающихся рынках на фоне сообщений о возможности скорого заключения торговой сделки между США и Китаем.

Кроме того, фактором поддержки для нацвалюты в рамках недели может оказаться публикация в среду данных по инфляции за февраль, продолжают эксперты. «Мы ожидаем инфляцию на уровне 5,3% по итогам февраля, то есть по-прежнему ниже прогнозного диапазона ЦБ на первый квартал (5,5—6%). Сохранение более слабой, чем ожидалось, динамики инфляции может подкрепить уверенность инвесторов в отсутствии поводов для ужесточения политики Банка России и, как следствие, создать дополнительный спрос на ОФЗ, в том числе со стороны нерезидентов», — комментируют аналитики.

На этом фоне в рамках недели, допускают они, рубль может попытаться вернуться ближе к нижней границе диапазона 65—66 в паре с долларом. «В паре с евро российская валюта может чувствовать себя несколько лучше, чем в паре с долларом, поскольку предстоящее 7 марта заседание Европейского центробанка несет в себе определенные риски для европейской валюты», — прогнозируют эксперты.

В коммюнике и пресс-конференции по итогам заседания могут появиться некоторые детали относительно возможного запуска новой программы поддержки ликвидности банковского сектора в ответ на явное замедление европейской экономики, поясняют они.