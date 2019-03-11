Через Промсвязьбанк было отмыто около 350 млн долларов, еще 7 млрд долларов арестовано. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте президента.

«Два дела назову. Одно по Промсвязьбанку. Мы работали с 27 странами сразу по поиску активов. Нам удалось найти эти активы, арестовать, часть даже возвращаем. Порядка 7 миллиардов арестовано. И по легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка 350 миллионов долларов – это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали», — рассказал Чиханчин.