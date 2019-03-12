ЦБ установил официальные курсы валют на 13 марта. Курс доллара понизился на 30,89 копейки, составив 65,7674 рубля (66,0763 рубля на 12 марта). Курс евро уменьшился на 22,24 копейки, до 74,0672 рубля (74,2896 рубля на 12 марта).



Российская валюта удачно начала текущую неделю, укрепившись в парах с долларом и евро, констатируют аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Рубль следует общей траектории движения валют развивающихся стран, замечают они.

«Рисковые активы накануне в целом находились в «зеленой зоне», отыгрывая обещания главы ФРС продолжать политику сокращения баланса осторожно, не дестабилизируя рынки. Поддержку российской валюте также оказывает позитивная динамика на нефтяном рынке, где цены приблизились к отметке 67 долларов за баррель Brent», — комментируют эксперты.

По их прогнозу, нацвалюта сохраняет потенциал для укрепления на фоне дорожающей нефти и приближающегося старта налогового периода.

«С учетом в целом нейтрального внешнего фона на текущей неделе рубль может продолжить укрепление под воздействием внутренних факторов (аукционы по размещению ОФЗ в среду и старт налогового периода в пятницу). Отчет ОПЕК в четверг может дополнительно поддержать нефтяные котировки и, как следствие, рубль», — поясняют аналитики Нордеа Банка.