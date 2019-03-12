Выплаты группы «АльфаСтрахование» (АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование — ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования») в 2018 году увеличились на 58,5%: с 33,7 млрд до 53,4 млрд рублей, следует из релиза группы.



«Выплаты по страхованию финансовых рисков в 2018 году составили 908,7 млн рублей против 227,5 млн рублей в 2017 году (рост в четыре раза), гражданской ответственности — 129,6 млн рублей против 39,5 млн (рост в 3,3 раза), по страхованию жизни — 12,1 млрд рублей против 5,2 млрд (рост в 2,3 раза), ВЗР — 857,5 млн рублей против 405,2 млн (рост в 2,1 раза)», — отмечается в сообщении.

Кроме того, увеличились выплаты по ОСАГО с 7,9 млрд до 13,7 млрд рублей (плюс 73,4%), каско — с 7,9 млрд до 9,8 млрд рублей (плюс 24%), страхованию имущества юрлиц — с 908,3 млн рублей до 1,4 млрд рублей (плюс 55,3%), ДМС — с 8,2 млрд до 9,8 млрд рублей (плюс 19,5%).