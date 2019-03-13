Американские законодатели внесли в конгресс законопроект, который предписывает разведке собрать данные о финансовых активах «Путина и его союзников», сообщает РБК.

Члены палаты представителей конгресса США, республиканка Элис Стефаник и демократ Вальдес Демингс разработали законопроект «О транспарентности в отношении Владимира Путина», сообщается на сайте Стефаник.



«Наилучшим способом провести наступление на власть Путина и его сторонников — начать охоту за незаконными и засекреченными финансовыми потоками, которые подпитывают их операции. Настало время для ответного удара и защиты нашей демократии», — говорится в заявлении Демингс.

Она напомнила, что уже 26 россиян и три российские компании были обвинены в США во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Однако, по мнению Демингс, действующая администрация предприняла недостаточно усилий для «предотвращения будущих атак».



27 февраля конгресс США опубликовал обновленный вариант законопроекта DASKA, предусматривающего введение нового пакета санкций против России. В документе, в частности, прописаны ограничения против политических деятелей, олигархов или их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина». Американской разведке, если законопроект будет принят, предстоит представить в конгресс доклад «о личном состоянии и активах Владимира Путина».