Чистая прибыль Промсвязьбанка по итогам 2018 года составила 1,7 млрд рублей против убытка в размере 406 млрд рублей годом ранее. Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.



Операционный доход за отчетный период сократился на 6% год к году до 39 млрд рублей, в основном за счет падения чистого комиссионного дохода. Чистый процентный доход за 2018 год составил 24,8 млрд рублей, что на 8% выше показателя 2017-го. Чистый комиссионный доход за прошлый год снизился на 25% год к году до 16,5 млрд рублей, его доля в операционном доходе сократилась с 49% до 40%.

Активы Промсвязьбанка по состоянию на конец 2018-го выросли на 58% относительно начала года и составили 1,3 трлн рублей (в 2017 году — 0,8 трлн рублей). Основные драйверы — это рост портфеля государственных ценных бумаг, сделок РЕПО с банками, размещенных депозитов в ЦБ, а также возобновление активного кредитования, пояснили в пресс-службе финучреждения.



«Средства на счетах клиентов по итогам 2018 года выросли на 76% и составили 1 трлн рублей. Доля текущих счетов и депозитов до востребования немного увеличилась за год с 27% до 28%. Доля валютных средств клиентов сократилась с 16% на начало 2018 года до 6% на конец 2018 года. Основными драйверами роста средств на счетах клиентов в 2018 году явились крупная депозитная сделка с государственной компанией и рост привлечения в корпоративном сегменте и МСБ. Объем средств на счетах розничных клиентов увеличился на 7% за 2018 год и составил 382 млрд рублей. Банк планомерно наращивает долю средств до востребования на счетах физических лиц. Так, за 2018 год данная доля выросла с 10% до 19% на 1 января 2019 года», — говорится в сообщении банка.



Кредитный портфель Промсвязьбанка (за вычетом резерва под обесценение) увеличился на 17% за 2018 год и составил 551 млрд рублей (в 2017 году — 469 млрд рублей).

