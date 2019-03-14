Роботизация позволит изменить мир к лучшему, так как роботы будут выполнять «всю грязную работу». Такое мнение в финале конкурса управленцев «Лидеры России» высказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Я думаю, что мир изменится к лучшему. Я думаю, что у нас останется значительно более интересная часть, а вот всю грязную работу, повторяющиеся операции мы отдадим роботам», — сказал Греф.

Он также отметил, что люди все равно будут работать, но, возможно, им придется сменить профессии.

«Я не вижу такой проблемы, что роботы завтра всех заменят. Слушайте, много-много специальностей исчезали, темп сейчас другой, поэтому много говорим о том, что «лернинг» должен быть присущ каждому человеку. Ты должен быть готов к тому, что поменяешь специальность в процессе жизни. Я не вижу никакой трагедии, я думаю, что люди будут заняты», — считает Греф.