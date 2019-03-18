Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:03 мск снизился на 34 копейки к предыдущему закрытию и составил 64,48 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 23,3 тыс. сделок на сумму порядка 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,14—65,65 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 73,1, опустившись на 29 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 11 тыс. сделок примерно на 586 млн евро по курсам от 72,8 до 74,14 рубля за евро.

«Очень может быть, что в области 64,05—64,25 рубля за доллар будут видны первые покупатели изрядно подешевевшей американской валюты. Гораздо интереснее его было бы купить от области 63,7—63,8, но совсем не факт, что рынок туда пойдет. Сессия понедельника для пары доллар/рубль завершится в пределах 64,15—64,75, евро/рубль — 72,9—73,35», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

