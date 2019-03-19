Сбербанк и Банк России ведут диалог о работе в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Об этом заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф, не уточнив, однако, найден ли компромисс.

«Уже было несколько встреч на рабочем уровне, мы готовим подходы, которые могут привести к тому, что эта ситуация будет урегулирована», — сказал он. Ранее он высказывался против обязательного присоединения игроков к Системе быстрых платежей Банка России.

Госдума 12 марта приняла в первом чтении законопроект, который обяжет все российские кредитные организации присоединяться к СБП. Между тем Сбербанк имеет собственную систему, позволяющую проводить трансакции по номеру телефона.

