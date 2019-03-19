Суд отказался удовлетворить иск компании «Образец» к Российскому союзу автостраховщиков (РСА) за распространение сообщений о продаже полисов ОСАГО без соответствующей лицензии. Об этом сообщает в своем пресс-релизе РСА.

Кроме того, против генерального директора «Образца» Вахахажи Алабаева возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным частью 1 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Соответствующее решение принято УМВД России по Грозному.

Компания «Образец» продала полисы ОСАГО фирме «Грозненское такси» на 2,6 млн рублей, отмечают в РСА.

«Таким образом, Алабаев осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без обязательной лицензии, которая сопряжена с извлечением дохода в крупном размере», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.