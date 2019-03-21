Рубль немного укрепился в первые минуты валютных торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,77 рубля, что почти на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 72,84 рубля (минус 2 копейки).

В компании ITI Capital полагают, что изменение риторики Федеральной резервной системы США окажет позитивное влияние на рисковые активы. «ФРС, как и ожидалось, сохранила ключевую ставку без изменений, однако существенно изменила прогноз по ее росту в текущем году. Мягкая риторика регулятора указывает на то, что ставка в 2019 году повышаться больше не будет, тогда как ранее рынок ожидал двукратного повышения по 25 базисных пунктов, до 3%. Решение, ставшее неожиданностью для рынка, окажет позитивное влияние на рисковые активы», — говорится в комментарии компании.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Вадима Иосуба, укреплению рубля накануне способствовало и удорожание нефти. «Продолжающийся утром рост нефтяных котировок будет и сегодня способствовать укреплению рубля», — написал эксперт незадолго до начала торгов.

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% Также понижен прогноз по инфляции в США до 1,8% в 2019 году.

Аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов также отмечает, что риторика ФРС «оказалась даже более мягкая, чем этого ожидали инвесторы». «Так, регулятор отметил, что не планирует повышать ставку в этом году, в то время как рынок закладывал еще одно повышение ставки. Намерение ФРС основывается на снижении прогноза роста ВВП в нынешнем году с 2,3% до 2,1% и уменьшения инфляции с 1,9% до 1,8%. Таким образом, налицо опасность замедления экономики, и повышение ставки может привести к опасным последствиям. Было также сказано, что в следующем году ставка может быть повышена один раз. Кроме того, ФРС планирует сократить свои активы на балансе, уменьшив объем ежемесячного реинвестирования в казначейские бумаги с нынешних 30 млрд долларов до 15 млрд долларов уже с мая, и полностью завершить реинвестирование в конце сентября», — пишет эксперт.