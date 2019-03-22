Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании «АСКО-Жизнь» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3999). Об этом говорится в приказе за подписью заместителя председателя Банка России Сергея Швецова.

«В связи с неосуществлением в течение финансового года обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «АСКО-Жизнь» деятельности по добровольному страхованию жизни на основании подпункта 8 пункта 2 статьи 32.8 закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» приказываю отозвать лицензию от 30.05.2018 СЖ № 3999 на осуществление добровольного страхования жизни общества c ограниченной ответственностью «Страховая компания «АСКО-Жизнь», — говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора 22 марта.

Приказ размещен на официальном сайте Банка России на следующий день после его издания, уточняется в сообщении.

«АСКО-Жизнь» — небольшая по размеру сборов компания, работающая на рынке страхования жизни с 2006 года. По итогам 2018 года организация заняла 147-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. У компании была лицензия на осуществление шести видов страховой деятельности. Центральный офис с мая 2018 года находится в Москве (ранее — в Набережных Челнах и Татарстане).

