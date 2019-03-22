В марте 2019 года произведена реорганизация АО СК «Астро-Волга-Мед» путем присоединения к АО «МАКС-М». Компания в своем релизе обращает внимание жителей Самарской области на то, что данное присоединение не влечет никаких изменений для застрахованных, и гарантирует исполнение страховой организацией всех ранее взятых на себя обязательств.

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее СК «Астро-Волга-Мед», действительны, замены не требуют и обеспечивают получение медицинской помощи в полном объеме в рамках программ обязательного медицинского страхования на всей территории РФ, говорится в сообщении.

Перерегистрацию полиса обязательного медицинского страхования при желании можно произвести в пунктах выдачи полисов ОМС АО «МАКС-М», действующих на территории Самарской области, расположенных в медицинских организациях и в местах, удобных для посещения.