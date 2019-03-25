Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении 10 контролировавших Мико-Банк лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении агентства.

«В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а также привлечению денежных средств физических лиц во вклады без их отражения в бухгалтерской отчетности банка. Кроме того, при наличии соответствующих оснований руководителями банка не принимались меры по предупреждению его банкротства», — отмечается в сообщении АСВ.

Указанные обстоятельства, по мнению агентства, являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

«В Арбитражный суд Москвы подано заявление о привлечении контролирующих банк лиц Бурихина О. В., Рубцова А. В., Савину Е. В., Байкова В. Н., Щавелеву Ю. Г., Васюка А. Ю., Васильева А. Н., Евсеева Е. А, Мамаева Р. У. и Джангуразова М. Ж. к субсидиарной ответственности по обязательствам банка на общую сумму 3 615 834 000 рублей», — уточняет АСВ.

Напомним, Мико-Банк лишился лицензии 24 марта 2016 года, а 20 мая Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. «Дыру» в его балансе ЦБ оценил в 1,7 млрд рублей. Позже регулятор сообщил о выявлении фактов привлечения Мико-Банком забалансовых вкладов на сумму более 800 млн рублей. Кроме того, временная администрация банка обнаружила, что практически все предоставленные им кредиты на сумму более 3 млрд рублей невозможно взыскать по причине технического характера заемщиков.

