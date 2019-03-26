Министерство юстиции РФ согласовало указание Банка России, регулирующее продажи полисов страхования жизни. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.



С 1 апреля 2019 года страховщики и их агенты при продаже полисов страхования жизни будут обязаны предупреждать клиентов об основных рисках предлагаемого страхового продукта и существенных условиях договора.

В частности, продавцы будут обязаны информировать клиентов о порядке расчета инвестиционного дохода, об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денежных средств при расторжении договора страхования, а также о том, что инвестиции по договору страхования не входят в систему гарантирования Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Кроме того, будет раскрываться информация о том, какая часть вложенных клиентом средств будет инвестироваться, а какая пойдет на покрытие расходов страховой организации и выплату комиссии посреднику.

Большая часть этих требований также содержится в отраслевом стандарте, разработанном в прошлом году Всероссийским союзом страховщиков (ВСС). Ранее ЦБ разработал еще более жесткие требования к продажам продуктов по страхованию жизни, но в ходе конструктивного диалога со страховым сообществом была выработана нынешняя версия документа.

Страховщики настаивали на том, что многостраничный документ клиенты читать не будут и проблема некорректных продаж сохранится.

Стандарт ВСС содержит условие предоставления клиенту одностраничной памятки, содержащей всю ключевую информацию в наглядном виде. Памятка должна быть неотъемлемой частью договора страхования жизни, говорится в отраслевом стандарте. Также документ ВСС рекомендует проводить так называемые welcome-call — приветственные звонки новым клиентам в течение периода охлаждения, когда можно расторгнуть договор и вернуть премию. При этом страховщик должен убедиться, что страхователь понимает, какой продукт он приобрел.

«Основная цель принятого документа заключается в том, чтобы потребители страховых услуг четко понимали, что за продукт они приобретают, какие его основные характеристики, — отметил директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния. — Сейчас продавцы зачастую не раскрывают все особенности предлагаемых продуктов, что приводит к завышенным ожиданиям клиентов. Особенно эта проблема актуальна для инвестиционного страхования жизни, которое многие граждане воспринимают как альтернативу банковскому вкладу».

Обязательное раскрытие информации направлено на защиту прав потребителей страховых услуг и поможет клиентам сделать выбор инвестиционного инструмента, соответствующего их потребностям, отмечается в сообщении регулятора.