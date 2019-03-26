Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка по итогам инвестиционной деятельности в 2018 году увеличил пенсионные накопления застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию на 4,79% годовых, говорится в сообщении НПФ.

Доходность по всем договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО, за исключением договоров, заключенных по индивидуальному пенсионному плану «Целевой») составила 4,31% годовых, по договорам ИПП «Целевой» — 4,88% годовых.

«Фонд реализует долгосрочную сбалансированную стратегию инвестирования, направленную в первую очередь на обеспечение сохранности пенсионных средств клиентов и их прирост на среднесрочном и длительном периоде времени. В основу управления активами заложены принципы оптимального соотношения доходности и надежности, что позволяет фонду на протяжении последних лет существенно снизить влияние волатильности фондового рынка на результат инвестирования и обеспечивать своим клиентам реальный (выше инфляции) прирост пенсионных средств», — отмечается в сообщении НПФ.

За последние три года накопленная среднегодовая доходность, заработанная фондом для своих клиентов, составила: по НПО — 7,15% годовых; по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) — 7,49% годовых при накопленной среднегодовой инфляции за этот же период времени 4,05% годовых.



«Таким образом, НПФ Сбербанка обеспечил не только сохранность пенсионных средств клиентов, но и их реальный прирост выше инфляции в среднегодовом выражении на 3,10% годовых по договорам НПО и на 3,44% годовых по договорам ОПС», — резюмируют в фонде.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что НПФ Сбербанка впервые за десять лет столкнулся с оттоком клиентов.

