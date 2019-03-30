Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Уралтрансбанке, по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму 1 млрд 933,862 млн рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.



Наибольшая часть недостачи (947,001 млн рублей) приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов. Недостача в размере 914,136 млн рублей приходится на кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам, и возникла в связи с отсутствием оригиналов кредитных договоров.

Недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 36,301 млн рублей включает в себя неотделимые улучшения в арендованных банком помещениях, а также связана с фактическим отсутствием имущества на общую сумму 29,230 млн рублей.



Ранее временная администрация Уралтрансбанка, назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у финучреждения лицензии, нашла признаки вывода активов из кредитной организации. «Временная администрация по управлению кредитной организацией «Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный Банк», назначенная приказом Банка России от 25 октября 2018 года № ОД-2786 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что бывшим руководством и собственниками банка осуществлены операции, обладающие признаками вывода активов банка путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму 1,4 млрд рублей», — отмечалось в релизе Центробанка.