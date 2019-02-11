Временная администрация Уралтрансбанка, назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у финучреждения лицензии, нашла признаки вывода активов из кредитной организации. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.



«Временная администрация по управлению кредитной организацией «Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный Банк», назначенная приказом Банка России от 25 октября 2018 года № ОД-2786 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что бывшим руководством и собственниками банка осуществлены операции, обладающие признаками вывода активов банка путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму 1,4 млрд рублей», — отмечается в релизе.

По данному факту ЦБ обратился в правоохранительные органы.

По оценке временной администрации, стоимость активов Уралтрансбанка не превышает 6,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 8 млрд рублей.

В декабре 2018 года Арбитражный суд Свердловской области признал финучреждение банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.