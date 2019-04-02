Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) внедрило новый сервис — «НБКИ Онлайн расширенный», отвечающий за получение/предоставление кредитных отчетов для кредиторов, регулярно предоставляющих и запрашивающих относительно небольшие объемы информации по кредитам/займам граждан.

Функционал нового сервиса был расширен за счет трех дополнительных автономных блоков услуг, говорится в пресс-релизе НБКИ. Блок «Автоматизация» дает возможность полностью автоматизировать получение кредитных отчетов и скоринговых баллов. Блок «Верификация» позволяет отправлять запросы в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ), обрабатывать запросы в Федеральную миграционную службу и Федеральную службу судебных приставов, а также получать сведения из базы залоговых автомобилей и другого движимого имущества НБКИ. Блок «Управление рисками» предоставляет кредиторам доступ к различным видам скорингов НБКИ.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, все блоки в рамках «НБКИ Онлайн расширенный» полностью автономны, пользователи смогут подключать каждый из них в зависимости от собственных нужд и особенностей кредитной политики.