В Москве задержали злоумышленника, который пытался похитить более 20 млн рублей из банка, сообщили в пресс-службе МВД России.

«В полицию поступило заявление от учредителя одной из организаций. Женщина рассказала, что неизвестный представил фиктивные документы в государственный орган и осуществил смену генерального директора организации в учредительных документах на свое имя. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в одном из банков на Добровольческой улице», — отмечается в релизе.



Установлено, что мужчина представился клиентом банка — гендиректором организации и представил подложные документы для осуществления платежа со счета организации на подконтрольный ему счет в размере 20,6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.