В 2018 году 1 Мб интернет-трафика обходился абонентам мобильных операторов в России примерно в 4 копейки, в то время как в 2017-м стоимость была ближе к 6 копейкам. Такие данные представлены в отчете «Билайна» «Рынок связи России» за 2018 год.

«Вопреки заверениям большинства игроков о том, что «безлимиты» в их портфеле не играли в прошлом году значимой роли, мы думаем, что играли. Причем как положительную, так и отрицательную, — отмечается в обзоре. — В регионах, где «безлимиты» попали в сегмент с ARPU (средний доход с одного активного пользователя. — Прим. Банки.ру) чуть выше среднего, они совпали также и с растущей потребностью клиентов в мобильном Интернете, соответственно, поддержали рост MBOU (мегабайты трафика в расчете на пользователя. — Прим. Банки.ру) и, как и декларировалось, ARPU. В тех же регионах, где в 2018 году развернулась ценовая война (а без нее год также не обошелся), полноценные «безлимиты» явились с ценником менее 200 рублей в месяц… Например, в Кургане один из операторов менее чем за год снижал цену четыре раза, доведя стоимость полноценного безлимитного Интернета до 140 рублей в месяц. Всего же снижение цен на рынке относительно 2017 года произошло на 40 территориях. На таких рынках мы наблюдаем падение выручки, что в сочетании со взрывным ростом трафика вряд ли отвечает интересам рынка».

«В целом по стране в 2018 году 1 Мб трафика обходился клиентам примерно в 4 копейки. В 2017 году еще было ближе к шести. Думаем, в Кургане в прошлом году средняя цена мегабайта для клиентов не превысила одной копейки», — указывают в «Билайне».

По данным компании, в национальном масштабе негативные эффекты «безлимитов» пока не проявились и «при адекватном ценообразовании могут быть управляемы». «А вот нисходящий тренд MoU (количество минут, использованных абонентом на услуги голосовой передачи данных. — Прим. Банки.ру) операторам уже, похоже, неподвластен. Клиенты не только уводят голосовой трафик в мобильные приложения, но и в принципе больше используют альтернативные способы общения», — отмечает сотовый оператор.



В числе прочего в обзоре сообщается, что рынок услуг мобильной связи вырос в прошлом году на 5%, до 957 млрд рублей (после роста на 3,8% в 2017-м). Внутри «большой тройки» операторов (это МТС, «Билайн» и «МегаФон») рынок вырос на 3,3%.