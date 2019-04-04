Международный сервис заказа такси Gett застраховал в СК «Сбербанк страхование жизни» пассажиров такси. Каждый пассажир застрахован от несчастных случаев на время поездки на 2,5 млн рублей.

Страхователем по договору выступает Gett, соответственно, на стоимость поездки для пассажиров страхование не влияет. Пассажиры застрахованы на случай травм, инвалидности I—III группы или ухода из жизни в результате дорожно-транспортного происшествия.

«Теперь каждый наш пассажир застрахован на время поездки c Gett от любых неприятных ситуаций на дороге. Все происходит автоматически, пассажиру не нужно ничего дополнительно предпринимать для подключения страховки. И что самое приятное — страхование не влияет на стоимость поездки», — рассказывает директор по маркетингу Gett в России Дмитрий Рыжов.

«Страхование жизни и здоровья пассажиров такси — достаточно новое направление для российского страхования, — комментирует руководитель управления по развитию корпоративных продаж СК «Сбербанк страхование жизни» Александр Прудников. — Его развитие началось всего несколько лет назад в связи с приходом агрегаторов на этот рынок, а также в связи с тем, что на такси не распространяется обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. Добровольное страхование пассажиров может стать конкурентным преимуществом для таксопарков и агрегаторов такси. Важно отметить, что наш партнер — Gett — застраховал пассажиров с лимитом выше, чем в обязательном страховании автогражданской ответственности и ответственности перевозчика».