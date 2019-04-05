Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выберет банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Иваново» не позднее 11 апреля 2019 года. Об этом сообщает департамент общественных связей агентства.

«Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 11 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.

Выплаты начнутся не позднее 19 апреля.

АСВ напоминает, что заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

Возмещение по вкладам выплачивается агентством вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его вкладов в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковским вкладам (счетам), выраженным в иностранной валюте, сумма возмещения рассчитывается в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.