Переход с бумажного на электронный СНИЛС будет проведен в течение трех месяцев, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

«Согласно поправкам, внесенным в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛСе будет предоставляться человеку в виде электронного или бумажного уведомления, которое заменит собой страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Все ранее выданные страховые свидетельства при этом продолжат действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в Пенсионный фонд России за обменом документов», — говорится в сообщении.

Нововведения сохраняют привычный формат СНИЛСа, появляются новые электронные возможности. Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев, отведенных законом на реализацию всех поправок. Уведомления включат в себя все сведения, которые отражены в страховом свидетельстве.

Страховое свидетельство в соответствии с новым порядком больше не подлежит восстановлению и обмену. Вместо него застрахованные лица будут получать уведомления нового образца.